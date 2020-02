Vous en avez l’habitude maintenant, chaque mercredi à 18 heures, c’est une nouvelle découverte indépendante que l’on vous propose sur notre chaîne YouTube. Indie Story est ainsi revenu sur des titres comme Areia: Pathway to Dawn la semaine passée ou Baba is You en fin d’année dernière. Cette fois-ci, on se focalise sur l’étonnant Scourgebringer.

A la croisée d’un Celeste et d’un Dead Cells, Scourgebringer est la nouvelle création de Flying Oak Games, studio derrière le sympathique Neurovoider. C’est un rogue-lite bien nerveux qui fait son entrée en accès anticipé sur Steam ce 6 février. Le contenu va s’étoffer au fil des mois d’ici sa version définitive mais il faut avouer qu’il est déjà très bon. On vous en parle dans cette vidéo.