Tenderfoot Tactics : Un tactical RPG en monde ouvert s’annonce sur PC

Le Future Games Show constitue l’occasion, pour des productions indépendantes, de se mettre en avant. Tenderfoot Tactics, développé par le studio Ice Water Games, fait partie de cette catégorie. Le tactical RPG en monde ouvert s’est donc présenté au public par le biais d’un trailer de gameplay.

Du tactical en low poly

Alors qu’un dangereux brouillard se répand sur les terres, un petit groupe d’aventuriers compte bien sauver les nombreux villages goblins en proie au danger et peuplant l’archipel, tout en essayant d’en savoir plus sur ce mystérieux brouillard pour, pourquoi pas, y mettre un terme et ramener la sérénité sur le continent.

Et c’est donc à travers un modèle tactical RPG que l’aventure va s’articuler. Inspiré par les classiques du genre, le titre en monde ouvert adopte un style graphique low poly et intègre une mécanique de jeu qui prouve qu’il intègre malgré tout des mécaniques originales.

En effet, lors des combats, les différentes attaques que vous lancerez auront des répercussions sur l’environnement de la bataille. Une puissante onde de choc creusera le terrain, tandis qu’une attaque d’élément feu embrasera ce qui est inflammable aux alentours. Maîtriser les éléments avec les différents membres de votre groupe, en les faisant progresser, donne donc tout son sens à l’aspect tactique du genre auquel s’identifie directement la création indé de Ice Water Games.

Tenderfoot Tactics arrivera sur PC via Steam le 21 octobre.