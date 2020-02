Temtem vient de bannir presque 900 tricheurs qui profitaient des bugs

Même s’il n’est actuellement disponible qu’en early-access, Temtem a séduit des milliers de joueurs à travers le monde en seulement quelques jours. Mais parmi cette communauté, certains joueurs ont décidé de profiter des faiblesses du jeu pour tricher, ce qui n’a pas du tout plu au studio Crema.

On a donc pu apprendre que le studio avait fait le nécessaire contre cette triche, puisque 900 joueurs viennent d’être bannis à vie du jeu à cause de l’utilisation de ces pratiques pas très fair-play.

We just completed our first batch of banned users. Almost 900 players have been permanently banned from Temtem.

Bans are final, we won't answer or review any ban appeal. We've made 100% sure that every banned user is either a cheater or has abused exploits intentionally.

— Temtem (@PlayTemtem) February 3, 2020