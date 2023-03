Tchia : Un nouveau patch ajoute le mode 60 fps sur PS5

Si vous aussi, vous n’en pouvez plus d’attendre la sortie du prochain Zelda, surtout suite à sa présentation d’aujourd’hui, vous pouvez vous tourner vers Tchia qui reprend une formule du monde ouvert plus ou moins proche, avec un dépaysement garanti. Le jeu a été salué par la critique et le public lors de sa sortie, mais une critique est beaucoup revenue : celle de l’absence d’un framerate élevé pour la version PS5. Awaceb a bien entendu ces retours et a décidé d’y remédier très vite avec la sortie d’un patch.

🏝️ New Tchia update is out!🌺

✅PS5 now supports 60fps at 1080p🌟

✅Resolved crashes experienced in some cutscenes on all platforms💥

✅Minor bug fixes and polishing on all platforms🐞

Available now on PS4, PS5, and Epic Games Store! pic.twitter.com/EhyvadWfzO

— Tchia (Awaceb) – 🎮 OUT NOW! (@awaceb) March 28, 2023