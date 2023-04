takt op. Symphony : le jeu mobile sortira cette année sur iOS et Android

Envoyez la musique

Bandai Namco et DeNA annoncent une collaboration qui va nous procurer le tout premier jeu se déroulant dans l’univers takt op. Simplement nommé takt op. Symphony, le jeu mobile est présenté comme une extension de l’anime Takt Op. Destiny sorti en 2021 et produit par les studios MAPPA et Madhouse. Rappelons d’ailleurs que take op. est d’abord un projet « cross-média », ce qui signifie que la franchise se déclinera sous d’autres formes à l’avenir.

takt op. Symphony se déroule dans un monde où seuls les Musicarts (des personnifications de morceaux de musique classique tels que la Symphonie n° 5 de Beethoven et le Lac des cygnes de Tchaïkovski) peuvent sauver le monde des « Poupées du Désespoir ». Outre la partie gacha où vous pourrez invoquer des personnages, le titre vous laissera vous battre dans des combats au tour par tour qui promettent d’être assez stratégiques. Vous pouvez d’ailleurs observer l’interface du jeu avec ses personnages « chibi » et ses jolies artworks via les images fournies par les développeurs.

takt op. Symphony est attendu pour la fin d’année 2023 sur iOS et Android. Une version bêta se lancera au cours de ce mois d’avril afin que vous puissiez essayer une partie des activités du jeu.