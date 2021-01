Take-Two retire officiellement son offre pour l’achat de Codemasters, laissant le champ libre à EA

Le mois dernier, on apprenait que la bataille pour l’acquisition de Codemasters (DiRT 5, F1 2020) faisait rage entre EA et Take-Two. C’est finalement EA qui avait formulé la plus grosse offre, estimée à 1,2 milliards de dollars, laissant alors Take-Two dubitatif quant au fait de renchérir ou non. Finalement, ça ne sera pas le cas.

EA gagne le bras de fer

VGC nous apprend en effet que Take-Two retire officiellement son offre, et que l’éditeur se concentrera sur d’autres achats, comme cela a été déclaré :

« Take-Two reste une entreprise très disciplinée, avec un bilan solide, qui continuera a rechercher des opportunités d’acquisitions conçues pour améliorer la croissance à long terme de Take-Two et fournir des résultats à ses actionnaires. »

Avec ce retrait, EA a le champ libre pour que l’acquisition se confirme dans les prochaines semaines, en dehors d’un énorme coup de théâtre si un potentiel nouvel acheteur rentre dans la danse, ou si Take-Two change d’avis. Etant donné que l’offre d’EA a déjà été acceptée, on imagine qu’un contrat pourrait bientôt être rempli.