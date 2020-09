Le Taipei Game Show 2021 se déroulera du 28 au 31 janvier

Reporté en février puis annulé en mars dernier en raison de la crise sanitaire, le Taipei Game Show fera son grand retour en début d’année prochaine, du 28 au 31 janvier 2021.

Un salon hybride en préparation

Tout comme la prochaine édition de la Gamescom, le salon asiatique sera hybride et aura lieu à la fois physiquement, au Taipei Nangang Exhibition Center, et en ligne. Bien que l’on ne sache pas encore combien de visiteurs l’événement pourra accueillir sur place, le site officiel indique qu’il y aura deux zones, une réservée aux professionnels de l’industrie vidéoludique et l’autre aux joueurs et aux joueuses.