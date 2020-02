A cause du coronavirus qui se propage à plus ou moins grande vitesse en Chine, l’organisation du Taipei Game Show 2020 se voit repoussée pour cet été. Petit coup dur pour les organisateurs qui n’ont pas encore fixé de date mais qui devront batailler avec l’E3 et la Gamescom, où les nouvelles consoles feront parler d’elles à coup sur.

Un important salon asiatique

Si tout le monde connait le TGS (Tokyo Game Show), l’évènement du Taipei Game Show est un rendez-vous important pour l’industrie du côté asiatique. Pour l’édition 2019, ce ne sont pas moins de 320 000 visiteurs qui avait foulé les allées du salon, faisant de lui l’un des plus fréquenté au monde aux côtés de salon comme la Gamescom ou la Paris Games Week. Des éditeurs comme Bandai Namco, Sega Games et Sony Interactive Entertainment avaient notamment prévu de faire le déplacement avec un catalogue conséquent ainsi qu’une série d’émissions en direct.

Si le show était initialement prévu pour se dérouler du 6 au 9 février, aucune nouvelle date n’a encore été communiquée par les organisateurs. Le lieu lui restera identique et si des éditeurs qui avaient réservé leur place au salon ne peuvent pas, d’une manière ou d’une autre être présent pour les nouvelles dates fixées, ils seront bien évidemment remboursés. Le Taipei Game Show 2020 devait donner des nouvelles sur des jeux comme Elden Ring ou encore The Last Of Us Part II.