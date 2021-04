Swords of Legends Online détaille le rôle du Barde en vidéo

Hier, nous vous présentions en exclusivité la classe du Mage épéiste dans Swords of Legends Online. Le MMO continue à dérouler le tapis rouge aux six classes qui seront présentes dans le jeu, et c’est cette fois-ci au tour du Barde de montrer tout son talent.

Une barde bien aggressif

Le Barde ne fera pas nous jouer de belles mélodies à la harpe et sera un support de choix dans le jeu. Cette classe sera naturellement basée sur la magie et les attaques à distance. Encore une fois, deux spécialisations seront ici envisageables. La première sera orientée sur le DPS en utilisant l’énergie des cinq éléments, tandis que la seconde sera basée sur le support afin de protéger ou soigner des alliés.

Swords of Legends Online sera disponible sur PC.