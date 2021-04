Swords of Legends Online nous présente la classe du Mage épéiste en vidéo

Gameforge a annoncé il y a peu que Swords of Legends Online allait bientôt débarquer dans nos contrées avec une version remise au gout du jour, qui nous présentera le MMO dans sa meilleure version possible. Après avoir montré en détails les environnements et le gameplay du jeu dans différents trailers, l’éditeur nous présente aujourd’hui les différentes classes de personnages. On a déjà eu droit au Faucheur et au Berserker, et on vous révèle en exclusivité tout ce qu’il y a savoir sur le Mage épéiste (Spellsword en anglais), l’une des six classes disponibles.

Tout savoir sur le Mage épéiste

Comme son nom l’indique, le Mage épéiste est bien entendu capable d’utiliser des sorts tout en se battant au corps à corps armé d’une épée. Il s’agit là d’une classe de DPS en combat rapproché, mais qui est également versatile dans la mesure où il peut aussi se battre à distance avec sa magie. Il peut notamment invoquer des épées pour les lancer directement sur les ennemis et se mouvoir à grande vitesse pour alterner entre le combat rapproché et à distance.

L’histoire de cette classe est très liée au Mont Taihua dans le jeu, où Zhenren Chixia et les disciples du Temple Taihua ont débarrassé la zone des démons pour faire de cet endroit une vrai terre d’accueil. Chixia et les élèves du Temple se sont éloignés suite à des incidents, ce qui a créé deux écoles, dont celle des Mages épéistes. Naturellement, si vous choisissez cette classe, votre aventure démarrera dans la zone enneigée du Temple Taihua.

Pour ce qui est de l’évolution de la classe, le Mage épéiste peut se spécialiser dans deux rôles à savoir :

Epéiste virtuose (DPS en combat à distance) : Une sous-classe spécialisée dans le combat à distance avec l’invocation d’épées que l’on pourra lancer. De nombreux sortilèges sont à sa disposition et le personnage peut se déplacer là où il lance ses épées pour se mouvoir rapidement.

: Une sous-classe spécialisée dans le combat à distance avec l’invocation d’épées que l’on pourra lancer. De nombreux sortilèges sont à sa disposition et le personnage peut se déplacer là où il lance ses épées pour se mouvoir rapidement. Valse de lames (DPS en combat rapproché) : Basée sur le corps à corps, cette sous-classe permet d’attaquer très rapidement tout en s’armant d’un bouclier de lames qui inflige des dégâts à ceux qui s’approchent. Le personnage peut également créer des mirages pour continuer à perturber l’ennemi tout en se déplaçant à grande vitesse.

Vous savez désormais l’essentiel sur la classe du Mage épéistes de Swords of Legends Online, qui est donc un rôle très agressif et malléable selon votre style de jeu.

Swords of Legends Online sera disponible sur PC.