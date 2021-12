Switch : Le président de Nintendo prévient que des ruptures de stock peuvent arriver en 2022

On le sait, la pénurie des consoles de nouvelle génération, ce n’est pas demain que cela va s’arrêter. Mais cela ne concerne pas uniquement les PS5 et Xbox Series, puisque l’absence de semi-conducteurs paralyse de nombreux marchés, et touche également Nintendo avec sa Switch. Après avoir revu ses ambitions à la baisse, en voulant produire 24 millions de consoles au lieu de 30 millions, Nintendo temporise toujours les attentes en prévenant que 2022 devrait aussi être une année compliquée.

Une production limitée

L’information nous vient de Dave Gibson, un analyste, qui relaye une interview de Shuntaro Furukawa, le président de Nintendo, parue chez kyoto-np.co.jp. Dans cet entretient, Furukawa déclare que les ventes de fin d’année ont été très satisfaisantes pour Nintendo, notamment pour le modèle OLED, et que dorénavant, il n’est pas certain que le constructeur soit en mesure d’honorer toutes les commandes pour le début d’année 2022 :

« Cela dépend de la demande, mais comme nous l’avons craint, nous ne serons pas en mesure de produire autant que ce que nous le voulions. »

Avec le succès de la console, couplé à la pandémie, Nintendo ne sera donc pas en mesure de produire autant de consoles que prévu, ce qui se résultera par des manques de stocks dans les magasins. Bien que la Switch soit tout de même plus facile à trouver qu’une PS5 ou une Xbox Series, il ne faudra donc pas s’étonner de voir quelques ruptures de stock (de bien moindre importance) en 2022.