Super Mario RPG : Le réalisateur aimerait produire une suite

Parmi les nombreuses déclinaisons de jeux estampillés Super Mario, Super Mario RPG (sous-titré : Legend of the Seven Stars) a une aura toute particulière pour les fans du moustachu. Le premier jeu de rôle incluant Mario et ses compères a eu droit à quelques suites spirituelles comme les jeux Mario & Luigi ou même Paper Mario, qui reprenaient la formule du RPG, mais le réalisateur du premier épisode, Chihiro Fujioka, en veut visiblement plus.

Une vraie suite possible ?

Interviewé sur la chaîne YouTube MinnMax (vidéo reprise par NintendoLife), le réalisateur a fait part de son envie de retrouver la licence et de réaliser un nouveau Super Mario RPG, voire d’en faire le tout dernier jeu de sa carrière :

« Oui, j’aimerais vraiment en faire un… Durant ma carrière, j’ai été impliqué dans le développement de beaucoup de jeux et j’aimerais vraiment que mon tout dernier soit un autre Super Mario RPG, si possible… […] Je voudrais y retourner et créer un Mario RPG (différent de Mario & Luigi) où l’on ne contrôlerait que Mario… »

L’idée est donc là, reste maintenant à voir si Nintendo semble partant ou non, mais ici, on ne dirait pas forcément non à un nouvel épisode.