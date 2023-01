Super Mario Bros : Le film est repoussé d’une petite semaine en France

Si vous comptiez réserver votre place de cinéma pour voir le film Super Mario Bros le 29 mars prochain et uniquement à cette date-là, mauvaise nouvelle pour vous. Jusqu’ici, Universal Pictures nous promettait que le film chapeauté par Illumination et Nintendo nous parviendrait un peu avant les Etats-Unis et d’autres pays du monde, mais le studio a changé ses plans. Le film est donc reporté mais pas de panique, ce n’est qu’une question de jours seulement.

Une sortie plus proche de la date américaine

Lorsque le film a été annoncé, Universal indiquait que les aventures de Mario et compagnie prendraient vie dans les cinémas français le 29 mars, contre le 7 avril chez nos amis américains. Une petite avance qui est courante dans le milieu du cinéma, mais qui va être un peu raccourcie.

On ne découvrira finalement le film Super Mario Bros que le 5 avril prochain. C’est grâce à une nouvelle version du trailer du film publiée par Universal que l’on apprend cette nouvelle date.

Pas de quoi se friser les moustaches certes, mais pas de quoi déprimer non plus tant ce retard est minime. Et avec une version française pareille que le monde entier nous envie, il n’y a définitivement pas de quoi se plaindre.