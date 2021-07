Un exemplaire jamais ouvert de Super Mario 64 a été vendu à 1,56 millions de dollars

Les collectionneurs vous le diront : il ne faut jamais ouvrir ou enlever le blister d’un vieux jeu. Le marché du retrogaming compte parfois des personnes qui n’hésitent pas à mettre le prix quand il s’agit de remplir leur collection, et les jeux qui n’ont jamais été ouverts sont évidemment les plus côtés. C’est aujourd’hui un exemplaire de Super Mario 64 qui a battu tous les records, avec une vente à 1,56 millions de dollars.

Une enchère record

Le site Heritage Auctions, sur lequel s’est passé la vente, nous apprend donc aujourd’hui la nouvelle avec cet exemplaire qui brise tous les records. Auparavant, c’est un exemplaire du premier jeu The Legend of Zelda qui se plaçait tout en haut des plus grosses enchères, avec une vente à 878 000 dollars, ce qui était déjà impressionnant.

Super Mario 64 fait presque le double ici, et cet exemplaire le doit surtout à son excellente condition, qui a été jugée comme étant impressionnante pour un jeu datant d’il y a 25 ans. Quand bien même, le prix reste impressionnant (et exorbitant), mais il aura fait le bonheur d’un vendeur.

De quoi donner des idées à certains qui iront s’empresser de fouiller leur grenier pour y trouver la prochaine perle rare. Et peut-être que dans 25 ans, ce sera au tour de Super Mario 3D All-Stars de faire monter les enchères, qui sait.