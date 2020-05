Super Mario 64 PC : Sans surprise, Nintendo porte plainte

Tandis que la Nintendo Switch occupe une place de choix dans l’actu et que les licences phares de Big N explosent le compteur de copies distribuées (coucou Animal Crossing : New Horizons et Pokémon Épée / Bouclier), certains préfèrent se tourner vers le rétro. Et à ce niveau, si vous jouez sur PC, il n’y a pas beaucoup de solutions, excepté l’émulation. Dernièrement, quelques passionnés ont décidé de réaliser une version PC de Super Mario 64, afin d’éviter aux joueurs de passer par un émulateur. Sans surprise, cela ne passe pas auprès de la firme nippone.

Une action en justice inévitable

C’est un fait établi, Nintendo n’aime pas du tout que l’on se serve de ses licences sans son accord. Et son accord, justement, elle ne le donne pas. Cela n’empêche pas certains passionnés de réaliser divers fan-games, parfois très ambitieux, en gardant à l’esprit que le géant japonais risque fort de faire supprimer leurs projets de la toile. C’était par exemple le cas de Pokémon Uranium, un titre portant de nombreux espoirs, qui ne tarda pas à se voir interdit. Triste sort pour des jeux que des fans mettent plusieurs mois ou années à développer.

Dernièrement, ce fut au tour de Super Mario 64 de tenter sa chance, avec une version optimisée pour PC. Un travail de longue haleine pour quelques passionnés, qui n’est toutefois pas parvenu à passer sous les radars de Nintendo. Ainsi, Super Mario 64 PC fait l’objet d’une plainte déposée par l’entreprise, qui risque fort de déboucher sur une interdiction pure et simple du soft. En d’autres termes, celui-ci ne devrait pas tarder à être supprimé des pages permettant son téléchargement.

L’usage non autorisé de sa propriété intellectuelle est mise en cause par Nintendo, qui réclame réparation au plus vite. Dommage pour Super Mario 64 PC, qui embarque tout de même pas mal de choses intéressantes, notamment la compatibilité Direct X 12 ou l’utilisation de la 4K, et supporte les différentes manettes PC. Affaire à suivre…