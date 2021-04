Summoners War : Lost Centuria sort aujourd’hui, tout ce qu’il faut savoir

Summoners War : Lost Centuria est déployé aujourd’hui sur mobiles dans le monde entier, les Coréens de Com2Us déclinent en effet leur célèbre gacha, Summoners War : Sky Arena, pour toucher un nouveau public. A l’occasion d’un évènement presse nous avons pu en apprendre plus sur le titre, voici tout ce qu’il faut retenir.

Où et quand télécharger Summoners War : Lost Centuria ?

Summoners War : Lost Centuria est disponible depuis ce 29 avril 2021 sur iOS et Android. Il s’agit d’un jeu en free to play, vous pouvez donc le télécharger gratuitement. Comme la majorité des modèle économiques du genre, il intègre des microtransactions en jeu via une boutique. Sachez qu’il est également parfaitement jouable sur des émulateurs comme Bluestacks.

Qu’est-ce que Summoners War : Lost Centuria ?

Comme nous l’a précisé avec logique Come2Us, le titre n’est pas là pour remplacer le gros succès de la firme, Sky Arena. L’objectif est clairement de toucher un nouveau public, avec un univers bien en place depuis des années, en proposant un jeu plus accessible et qui demande un peu moins d’investissement de temps. Selon nous, c’est d’ailleurs l’une de ses plus grandes forces. Pour faire simple, il s’agit de participer à des combats stratégiques en temps réel et majoritairement en PvP.

Dans une arène, deux joueurs s’affrontent en ayant jusqu’à 8 unités dans chaque équipe. Celle-ci sont représentées par des cartes et en bas à droite de l’écran, chacun ayant un coup en mana. Le mana est une énergie qui se génère au fil du temps et qui peut être dépensé à chaque instant pour activer les compétences des unités. Cela fait déjà un souci en moins puisque l’initiative n’offre aucun avantage.

Le titre vous fournit heureusement de quoi démarrer avec quelques personnages basiques, mais la licence ne perd pas le nord et garde une certaine composante gacha avec des cartes à invoquer pour gagner de nouvelles unités ou gagner des doublons pour les renforcer (et des cartes runes que l’on peut équiper sur ces derniers).

Des matchs courts et dynamiques

A l’heure où bon nombre de jeux mobiles sont bourrés de PvE où l’on peut pratiquement tout faire avec combats automatiques, Summoners War : Lost Centuria nous laisse la main sur l’action. Sans être ultra compliqué pour rapidement se lancer, il nous oblige à garder notre attention en jouant sur les supériorités élémentaires (avec un système de trinité : l’eau bat le feu, le feu bat la terre, et la terre bat l’eau) et avec un système de contre qui se révèle souvent décisif pour beaucoup d’actions. On peut par exemple soigner une unité avant que celle-ci ne subisse un coup fatal.

A plus haut niveau des matchs classés, on imagine que la connaissance des points forts et faibles de chaque unité pèsera dans la balance, même si il garde une part d’imprévisibilité grâce à des sorts qui peuvent renverser le court d’une bataille et qui ne sont pas connus de votre adversaire avant que vous les lanciez.

Il parlera aussi à ceux cherchant un divertissement qui ne nous oblige pas à rester des heures sur le téléphone grâce à des matchs durant en moyenne 2 minutes. Après quelques parties de notre côté, on constate effectivement que les promesses ont été tenues. On débloque également du contenu au fur et à mesure comme des missions de territoire où l’on envoie nos unités faire un peu d’heures supplémentaires lorsque le jeu est éteint ou encore avec l’obtention d’un mode solo qui permet de gagner quelques récompenses en affrontant l’ordinateur. Rappelons tout de même que l’orientation reste principalement PvP, on peut donc voir ça comme du bonus.

L’ami des joueurs free to play ? Premier avis

D’après ce premier aperçu, et en jetant un rapide coup d’œil dans la boutique, le soft semble être assez « Free to Play friendly » comme on dit dans le milieu. Le coût en mana, et les nombreuses possibilités au niveau des compositions ne semblent pas privilégier totalement les unités légendaires.

On imagine qu’un joueur régulier pourra s’en sortir grâce à système d’étoile qui récompense le temps passer à enchaîner les matchs, à moins de vouloir absolument viser les premières places du classement contre les inévitables baleines. Nous reviendrons sur le titre dans un futur test après plus de pratique.

On vous recommande en tout cas d’essayer par vous-même en téléchargeant le titre sur iOS ou Android.