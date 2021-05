Test Summoners War : Lost Centuria – Un bon passe-temps sur mobiles

Summoners War : Lost Centuria est sorti officiellement sur iOS et Android depuis le 29 avril dernier. Le titre est disponible en free to play, et après une utilisation quotidienne depuis son lancement, nous vous donnons notre verdict sur un titre qui pourrait occuper vos temps-morts durant les transports en commun ou bien sur le trône.

Condition de test : Nous avons joué au moins une fois par jour depuis son lancement durant des sessions d’une heure environ, et ce sur OnePlus 7 Pro ainsi que sur Bluestack.

Quand t’as 2 minutes à perdre

Si l’on connait surtout Summoners War : Sky Arena, l’un des plus vieux gacha sur mobiles encore en activité, Summoners War : Lost Centuria prend une tout autre direction en offrant quelque chose de plus accessible. Les Coréens de Come2us proposent ici un jeu majoritairement focalisé sur le PVP. Bien qu’il possède un mode solo donnant quelques récompenses et éléments de lore, tout le jeu tourne autour des affrontements entre joueurs.

Après un tutoriel et quelques invocations, le joueur doit composer son équipe avec des monstres de l’univers de la franchise représentés par des cartes. Il y a donc bien un système de gacha pour les invoquer, mais il ne sera pas bien compliqué d’obtenir de bonnes cartes assez rapidement. Le plus dur sera de récupérer des doublons pour améliorer les plus rares. On retrouve un système similaire à la Clash of Clan où chaque niveau nécessite de plus en plus de copies d’une même carte.

Autrement dit, comme la majorité des jeux en free to play, celui qui paye le plus est largement avantagé, mais à moins de faire 500 matchs par jour non-stop pour monter en grade, on ne ressent pas vraiment cet écart qui peut sembler injuste. Grâce à un système de rangs qui nous oblige à jouer en classe pour débloquer de nouvelles fonctionnalités. On se retrouve le plus souvent avec des gens de notre niveau.

Les matchs ont en plus la chance d’être très courts avec une durée de 2 minutes en moyenne. Arrivé à un certain stade, les monstres des deux camps perdent progressivement des PV, donc impossible d’avoir des matchs qui s’éternisent avec un joueur ultra défensif en face par exemple. Même après une défaite cuisante, on repart de plus belle vers un autre affrontement, on n’a donc pas le temps d’être frustré.

Simple, court et efficace

Le système de combat est assez simple mais cache tout de même une certaine profondeur grâce à la création de son équipe. Les matchs se déroulent en temps réel avec 8 monstres de chaque côté du terrain avec 4 sur la ligne de front et 4 sur arrière-garde. Il faut donc ainsi jouer avec les synergies entre les créatures qui possèdent chacune une compétence que l’on peut activer grâce à du mana. L’énergie se recharge assez rapidement, mais il faut ajouter à cela un système de contre qui vient dynamiser les joutes.

Si un de vos combattants est sur le point de mourir, vous pouvez contrer avec un sort de soin par exemple. Les mécaniques sont assez primaires, mais ont le mérite de nous tenir concentrés. Nous ne sommes pas devant ce jeu dont le mode automatique fait tout à la place du joueur. Vous l’aurez compris Summoners War : Lost Centuria est avant un bon passe-temps où l’on peut lancer quelques matchs si l’on a du temps à tuer dans les transports ou bien en attendant l’ouverture des cafés.

On peut également lâcher quelques deniers si l’on veut s’y investir à haut niveau, toujours est-il que la « phase free to play » reste abordable pour les joueurs occasionnels et peut servir à vous donner une idée de s’il est intéressant ou non d’investir dessus.

Et à part la bagarre ?

On le disait, la création d’équipe (ou « team building » comme on dit dans le milieu) donne une dimension stratégique intéressante, mais le fait de forcer le joueur à jouer en PVP directement est peu orthodoxe mais assez habile. En effet, le contenu (dont le mode solo) se débloque en montant de rang. Par la suite, nous avons alors un système de création de runes pour renforcer les statistiques des montres, un mode challenge où l’on combat jusqu’à atteindre 3 défaites ou encore un système d’alliance (ou de guilde) qui permet d’échanger des cartes entre joueurs.

On peut également envoyer des monstres en missions pour acculer des ressources servant à la création de runes. Bref, Summoners War : Lost Centuria est un jeu mobile qui ne demande pas d’y consacrer des heures par jour afin de pouvoir en profiter pleinement. On peut y aller à son rythme et combattre avec des personnes du même niveau que nous.

Graphiquement, nous ne sommes clairement pas devant une claque graphique, et certains modèles de personnages manquent de personnalité. Les jeux mobiles deviennent de plus en plus sophistiqués visuellement, et sans pour autant demander des appareils ultra performants, ainsi le plus gros soucis de Lost Centuria est qu’il pourra sembler daté. Cela à moins l’avantage de le rendre jouable sur une très grande gamme de téléphone. Enfin, on passera brièvement sur les musiques qui sont totalement anecdotiques.