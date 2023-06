Summerhill : Incarnez un berger dans ce nouveau jeu d’aventure et de réflexion

Un petit détour sur cette colline d’été

Après la grosse conférence du Summer Game Fest, qui nous a permis de revoir Final Fantasy VII Rebirth et Alan Wake II, nous avons eu droit à une émission plus intimiste, davantage tournée vers les jeux indépendants, les Days of the Dev. Souvent, on peut y dénicher quelques trouvailles indés, parmi lesquelles figurent justement Summerhill, qui a fait sa première apparition avec un trailer.

Développé par Land & Sea, à l’œuvre derrière Alto’s Adventure et Alto’s Odyssey, Summerhill est un jeu d’aventure avec une forte composante narrative et parsemé d’énigmes où vous incarnez un jeune berger accompagné de son fidèle chien. Ensemble, vous devrez sauver votre troupeau et découvrir les mystères d’un monde ancien et oublié, qui se cache au-delà des frontières de votre foyer.

L’équipe indépendante fait les choses bien puisqu’ils se sont entourés de Todd Baker, compositeur et concepteur sonore connu pour ses contributions à des jeux tels que Monument Valley 2 et Alto’s Odyssey. Malheureusement, il va maintenant falloir être patient pour mettre les mains dessus puisqu’aucune date de sortie n’a été communiquée. On sait simplement qu’il arrivera (au moins) sur PC via Steam.