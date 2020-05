Summer Game Fest : Une nouvelle présentation programmée demain à 17h

Quelques jours seulement après avoir révélé qu’une annonce surprise sera faite en fin de journée à 18h, le Summer Game Fest ajoute une nouvelle présentation à son calendrier et nous donne rendez-vous demain à 17h.

D’après le compte Twitter officiel de l’événement, Geoff Keighley proposera un « showcase » suivi d’une interview sans pour autant préciser son contenu ou sa durée. La présentation aura-t-elle un lien ou sera-t-elle indépendante de l’annonce d’aujourd’hui ? Les paris sont ouverts.

