Summer Game Fest : Un partenariat avec Twitch pour des exclusivités

Le Summer Game Fest, organisé par Geoff Keighley, est l’événement principal de cet été avec l’annulation de l’E3 de Los Angeles. Et celui-ci vient de signer un partenariat avec le géant du streaming Twitch pour des annonces exclusives.

Difficile de s’y retrouver avec tous les événements qui sont annoncés pour cet été qui sera manifestement chargé en annonces. Entre les conférences dédiées aux éditeurs, les shows datés des grands constructeurs et les festivals vidéoludiques de différents organismes, on ne sait plus où donner de la tête. Et ce n’est pas ce partenariat entre le Summer Game Fest et la plateforme d’Amazon qui va faciliter les choses.

Dans un communiqué, Twitch indique que sa chaine dédiée au gaming verra plusieurs événements liés au Summer Game Fest retransmis en exclusivité sur la plateforme de streaming ainsi que diverses collaborations. Une partie de la liste des partenaires est connue avec de grands noms comme Riot Games, CD Projekt RED, Square Enix, Ubisoft, EA ou encore Blizzard. Des annonces potentielles de consoles pourraient également avoir lieu mais Twitch reste évasif à ce sujet.

Afin de vous éviter de devoir de chercher une nouvelle chaîne différente à chaque annonce, Twitch a eu la bonne idée de lancer la chaîne Twitch Gaming qui regroupera l’ensemble des annonces à venir au cours des semaines à venir.

On Twitch, the Summer Game Fest is more than just a Game Fest.

Catch the biggest gaming event of the year on Twitch for exclusive drops, announcements, Twitch Rivals tourneys, co-streams and much more.

Here’s everything we have planned: https://t.co/4xwqhc4lcm pic.twitter.com/bl0VyUKHPl

— Twitch (@Twitch) May 27, 2020