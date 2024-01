Suicide Squad: Kill the Justice League mettra à l’honneur le Joker dans sa première saison post-lancement

Le contenu post-lancement du jeu service se dévoile

Qui dit jeu service dit mises à jour étalées dans le temps avec de multiples ajouts qui viendront enrichir l’expérience au fil des mois, du moins si le lancement est assuré. Comme promis, Suicide Squad: Kill the Justice League aura bien droit à des personnages jouables supplémentaires et le premier d’entre eux nous est présenté dans un nouveau journal de développeurs, qui met l’accent sur le multivers (la partie « Elseworlds » de DC). Et c’est grâce à cette pirouette scénaristique que vous serez capables de jouer avec le Joker, qui est une version différente de celle de l’univers d’Arkham. Un Joker unique, capable de travailler en équipe et encore au début de sa carrière de super-vilain, mais qui reste complètement dérangé.

Ce sont donc déjà 4 saisons qui sont prévues, chacune étant divisée en deux épisodes, avec un contenu qui restera in-game même après la fin de chaque saison (pas besoin d’être très assidu donc). La première saison sortira en mars et mettra donc à l’honneur le Joker, avec de nouveaux décors et des activités en plus, sans parler des armes supplémentaires. On retrouvera aussi des combats de boss « alternatifs », comme dans Marvel’s Avengers (ce qui n’est pas des plus rassurants). Tout ce contenu sera gratuit, sauf les éléments cosmétiques comme les costumes.

Pour la deuxième saison, qui a l’air d’être sous le signe de la glace, il est facile d’imaginer que Mr. Freeze (ou Mrs.) rejoindra la bande. La saison 3 semble présenter une version de Gotham apocalyptique et serait donc l’endroit parfait pour y retrouver Le Batman qui Rit, mais selon l’insider Miller Ross, il s’agirait plutôt de Zoe Lawton (Lawless). Pour la quatrième, Slade Wilson alias Deathstroke serait au programme.

SSKTJL Year 1 Post-Launch

Season 1: Joker

Season 2: Victoria Fries (Mrs. Freeze)

Season 3: Zoe Lawton (Lawless)

Season 4: Slade Wilson (Deathstroke) Beyond that, I've seen Killer Croc, Katana, and a couple of others that seem to be earmarked for future playable characters. https://t.co/EFZ24j5UHk — Miller Ross (@mmmmmmmmiller) January 22, 2024

Suicide Squad: Kill the Justice League sortira sur PC (Steam), PlayStation 5 et Xbox Series le 2 février prochain, et le 5 mars sur l’Epic Games Store.