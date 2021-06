Streets of Rage 4 : Le DLC Mr. X Nightmare a droit à 8 minutes de gameplay

Depuis que l’on connait l’identité du troisième personnage (Shiva) du DLC Mr. X Nightmare pour Streets of Rage 4, on s’attendait vraiment à ce qu’une date de sortie soit révélée la prochaine que le jeu apparaitrait en public. Malheureusement, ce n’est toujours pas la bonne, mais on peut se consoler avec une vidéo de gameplay.

Les persos bonus en action

Le titre est passé faire un coucou lors de l’IGN Summer of Gaming avec un rapide extrait, mais IGN a publié une plus longue vidéo dans la foulée.

On peut donc découvrir 8 minutes de gameplay pour ce DLC, avec notamment des passages où l’on peut voir les trois personnages supplémentaires en action. De quoi nous permettra d’attendre sagement jusqu’à ce que l’on connaisse enfin la date de sortie de ce contenu.

Streets of Rage 4 est disponible sur PC, PS4, Xbox One et Switch.