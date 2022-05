Streamer, retrogaming, cloud gaming… Plusieurs mots du jeu vidéo ont désormais des équivalents en français

Vous le savez peut-être, chez ActuGaming, on adore célébrer la francophonie avec l’aide de nos AG French Direct, qui font la part belle aux créations françaises et francophones dans le milieu du jeu vidéo. Visiblement, le ministère français de la culture avait aussi envie de redonner à la langue française ses lettres de noblesse, dans un milieu très dominé par la langue anglaise, avec des termes bien ancrés dans la culture populaire comme streamer, retrogaming, et on en passe. C’est pourquoi le Journal officiel de la République publie aujourd’hui un rapport de la Commission d’enrichissement de la langue française sur tous ces termes anglophones, et il y a de quoi être sceptique.

Quels sont les nouveaux termes français du jeu vidéo ?

Parmi ces nouveaux mots, on retrouve des équivalences aux termes les plus utilisés du jeu vidéo aujourd’hui, que ce soit dans la presse ou parmi les joueurs et joueuses.

Voici la liste complète des termes qui ont aujourd’hui droit à une traduction française :

Accès anticipé : Early access

Appariement de joueurs : Matchmaking

Bourse d’objets virtuels : Skin gambling

Contenu téléchargeable additionnel : Downloadable content (DLC)

Jeu social en ligne : Social game

Jeu vidéo à la demande : Game as a Service (GaaS)

Jeu vidéo de compétition : esport

Jeu vidéo d’habileté : Skill game

Jeu vidéo en accès gratuit : Free-to-play

Jeu vidéo en nuage : Cloud gaming

Joueur, -euse-animateur, -trice en direct : Streamer

joueur, -euse professionnel, -elle : Pro-gamer

Passe saisonnier : Season Pass

payer pour gagner : Pay-to-win

Publicité intrajeu : In-game advertising

Rétrojeu vidéo : retrogaming

squelettage : Rigging

Suivi des mains : Hand-tracking

Des choix pour le moins… discutables, d’autant plus que certains définitions données ne correspondent pas vraiment aux termes utilisés, comme celle du game as a serv… pardon, du jeu vidéo à la demande (pourquoi ne pas avoir gardé « jeu service » ?) : « Offre commerciale qui propose l’utilisation d’un jeu vidéo en nuage, facturée pour un usage ponctuel ou, plus souvent, liée à un abonnement ». Ce qui est faux, puisque un jeu service, bien que connecté, n’est pas forcément disponible en cloud gaming.

Entre ces inexactitudes et des équivalences franchement étonnantes (on ne se remet pas de « Appariement de joueurs »), ces choix feront assurer parler. Quant à savoir s’ils seront employés, ça, c’est autre chose…