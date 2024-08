Stormgate : Le jeu de stratégie démarre son accès anticipé en avance, mais seulement pour une poignée de personnes

L’accès anticipé de Stormgate a en réalité déjà commencé, mais pas pour tout le monde. Les personnes ayant soutenu le jeu sur Kickstarter ont droit à une « preview » qui permet d’accéder au jeu en avance, tout comme celles et ceux qui ont participé à la bêta fermée. Acheter l’un des trois packs d’accès anticipé sur Steam permet également de découvrir le jeu sans attendre le 13 août prochain, date de lancement officielle pour cet accès anticipé.

Durant cet accès anticipé, vous pourrez découvrir quatre modes de jeux à savoir le mode Histoire, les matchs classés, les matchs en PvE contre l’IA et enfin les matchs personnalisés. Tim Morten, PDG et Production Director de Frost Giant Studios, déclare :

« L’accès anticipé est une étape importante, mais ce n’est pas la destination finale. Stormgate va continuer d’évoluer et de grandir avec du contenu inédit et de nouvelles fonctionnalités dans les mois et les années à venir. Nous sommes inspirés par le succès des accès anticipés de jeux comme Baldur’s Gate III et Hades, et nous croyons que cette approche nous aidera à créer le meilleur jeu possible grâce aux retours de notre communauté. »