Le Steam Néo Fest est lancé avec une centaine de démos à essayer avant le 7 octobre

Comme si cette période n’était déjà pas assez chargée en sorties, le Steam Next Fest revient sous le nom de Steam Néo Fest afin de nous abreuver en démos. Dès aujourd’hui, il est ainsi possible d’essayer plus d’une centaine de démos sur la plateforme de Valve afin de voir quels seront vos prochains coups de coeur.

Le plein de démos

Du 1er au 7 octobre, il est donc possible de parcourir une sélection de jeux afin de les essayer avant de les ajouter dans votre liste de souhaits. Parmi les titres proposés, on retrouve par exemple ANNO: Mutationem ou encore Disciples: Liberation qui sortira tout prochainement, et si vous ne l’avez jamais essayé, vous pouvez vous pencher sur le mignon Tunic.

On retrouve également de nombreux titres du catalogue de Daedalic dans cette liste, comme le point’n click Life of Delta qui vous plongera dans un univers post-apocalyptique avec des énigmes à résoudre. On retrouve également Wildcat Gun Machine dans un style un peu plus vif, à destinations des amoureux des chats, même si ceux présentés ici sont un peu spéciaux et armés jusqu’aux dents. Toujours chez l’éditeur, on peut aussi tester l’atypique JARS, qui mêle puzzle et tower defense avec un style visuel unique.

N’oubliez pas que l’aspect à ces démos se terminera le 7 octobre.