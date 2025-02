Vous trouverez ici une sélection non-exhaustive de démos à essayer durant le Steam Next Fest qui a lieu du 24 février 2025 à 19 heures au 3 mars à la même heure.

Solasta II

Suite du sympathique Solasta: Crown of the Magister commercialisé en 2021, Solasta II propose une démo très solide pendant le Steam Next Fest. Bien qu’il s’agisse d’une version pré-alpha, elle nous offre un premier aperçu prometteur des intentions et ambitions de Tactical Adventures concernant leur jeu de rôle tactique. Se déroulant plusieurs décennies après les événements racontés dans l’épisode précédent de la saga, elle nous invite à suivre un groupe d’aventuriers et aventurières se rendant au petit village de Tor Wen, dans le but de percer les secrets enfouis dans les profondeurs du continent de Neokos.

Durant un peu plus de deux heures, les joueurs et les joueuses auront notamment la possibilité de prendre part à quelques escarmouches, associant à nouveau des éléments issus des T-RPG aux dernières règles du jeu de plateau Donjons & Dragons, ainsi que faire un peu d’exploration, afin de découvrir ce qu’apporte l’Unreal Engine 5 par rapport au moteur Unity utilisé par le passé. Si vous souhaitez en apprendre davantage dessus, n’hésitez pas à consulter notre avis sur la démo de Solasta II.

Rusty Rabbit

Si vous recherchez un peu d’action en sidescrolling, Rusty Rabbit devrait satisfaire vos envies. En incarnant Stamp, un lapin plutôt habitué à bricoler des machines, vous partirez à la recherche d’informations autour de votre fille disparue. Cette démo ne vous laissera sans doute pas assez de temps pour répondre à ces interrogations, mais cela vous permettra de tâter un peu le gameplay de ce platformer tourné vers l’action, qui pourrait faire penser à un certain F.I.S.T Forged In Shadow Torch dans ses grandes lignes. Une démo qui vous permettra de partir explorer le premier niveau avec votre mecha armé jusqu’à la moelle.

Ruffy and the Riverside

Enfin un jeu qui sort de l’ordinaire. Les jeux de plateforme font une belle remontada ces dernières années (ce n’est pas le GOTY 2024 Astro Bot qui dira le contraire), mais avec Ruffy and the Riverside, on tient peut-être ici une réinterprétation de ce genre apprécié. Le titre du studio allemand Zockrates Laboratories nous transporte dans un monde onirique où l’on incarne Ruffy, un loufoque personnage façon Paper Mario, disposant d’un pouvoir étonnant : celui de copier/coller les textures du monde qui l’entoure grâce au TROC.

Cette caisse de brique vous plairait mieux en bois ? Soit ! A travers 7 zones semi-ouvertes, vous devrez trouver des étoiles permettant d’accéder à de nouveaux lieux, mais aussi des papillons pour compléter votre collection. La démo disponible sur Steam ne vous prendra pas plus de 50 minutes si vous décidez de boucler tout le contenu de la démo donnant un aperçu restreint du monde, avec environ une dizaine d’étoiles disponibles et quelques secrets bien cachés. Une petite pépite indépendante à surveiller dont la sortie est calée en avril prochain.

Fretless – The Wrath of Riffson

On triche un peu avec celui-ci puisque ce n’est pas la première fois que le titre se laisse approcher. Mais pour ce festival, Fretless – The Wrath of Riffson nous promet de nombreux correctifs sur sa démo, avec une approche repensée et quelques ajustements au niveau des mécaniques de gameplay. Pour le reste, cela ne change pas : on reste sur un RPG au tour par tour qui insuffle une partie rythmique non négligeable, notamment avec la présence d’artistes connues du web (outre-Atlantique en tout cas) tels que Andrew Huang (et Davie504 qui vient d’être annoncé). Ce qui est également justifié par le scénario puisque vous incarnez un dénommé Rob, un musicien qui va devoir faire face au pas très gentil Rick Riffson, boss d’une boîte appelée Super Metal Records.

Lost in Random: The Eternal Die

Si vous aimez les jeux rogue-like de type Hadès et sa suite toujours en accès anticipé Hadès II, ou encore Slay the Spire ou dans une autre veine Balatro, vous ne pouvez pas passer à côté de Lost in Random: The Eternal Die, un spin-off au jeu d’aventure burtonnesque Lost in Random sorti en 2021. Dans cette transposition de l’univers du monde d’Aléa, vous retrouverez la reine Aleksandra découverte dans le premier jeu, piégée dans le Mystère, une sorte de réalité alternative où le méchant Mayr l’y a enfermée. Condamnée à vivre et mourir éternellement dans ce dédale de salles générées aléatoirement, elle devra combattre pas moins de 4 boss dans 4 biomes différents avec 4 armes, plus de 100 matériaux pour améliorer ou acheter des objets, le tout aidée par le fidèle Fortune, le dé iconique de la licence.

On reconnaîtra bien sûr la patte Hadès dans le déroulé du jeu, avec une succession de salles de combats, de salles de repos, de retour au Sanctuaire en cas de mort pour améliorer son équipement, mais celui-ci a sa petite touche à lu ; entendez par là qu’il vous demandera de gérer votre attaque principale (qu’elle soit simple ou chargée), mais aussi des attaques spéciales obtenues par des cartes (une quinzaine seront présentes dans la version finale) mais aussi votre dé, que vous pourrez lancer sur vos ennemis pour faire des dégâts de zone et même accroître certaines compétences s’il tombe sur une face que les avantages de fin de salle vous auront attribués. Une triptyque très agréable et qui se marie incroyablement bien manette en mains.

Shuffle Tactics

Autre jeu français de cette sélection, Shuffle Tactics, un roguelite deckbuilder. Un genre pas franchement original sur le papier mais qui se montre bien plus séduisant lorsqu’on l’a sous les yeux, puisqu’il apporte une dimension stratégique qui va reposer sur le positionnement des unités sur le terrain. Vous devrez ici sauver le royaume d’Asteria en proie à un mal terrible, et il vous faudra monter votre équipe pour faire tomber un roi corrompu.

Dans cette démo, vous aurez accès à deux personnages jouables, à savoir le Doberknight qui est un féroce combattant maniant un épée (tout est dans le nom), ainsi que Catalina, qui préfère user de sa magie sur le champ de bataille. Au fur et à mesure de votre avancées, vous pourrez recruter des acolytes et découvrir la moitié des cartes que le jeu final aura a proposer. Vous y affronterez quatre boss différent répartis sur deux biomes.

City Tales – Medieval Era

On passera rapidement sur City Tales – Medieval Era puisqu’on lui a déjà consacré un article dédié, mais les amateurs de city-builder médiévaux auront tout intérêt à aller jeter un oeil à cette production qui nous vient encore une fois de chez nous. En plus de vous laisser construire votre propre village/empire médiéval, le jeu met également l’accent sur une dimension narrative un peu plus présente que dans d’autres jeux du genre, de quoi lui donner une vraie identité, en plus d’un certain charme grâce à sa direction artistique très colorée.

Dragonkin: The Banished

Même refrain pour Dragonkin: The Banished, un hack’n slash développé par Eko Software que l’on a déjà évoqué dans nos colonnes. Un titre qui fait la part belle aux personnages disposant de pouvoirs draconiques, ce qui lui permet de ressortir un peu du lot. Puisque nous avons déjà fait le tour de sa démo, on vous renvoie vers notre article dédié, mais c’est aussi l’occasion de vous faire votre propre avis, clavier/souris à la main. Le titre nous a montré de belles choses malgré quelques réserves, et vous pouvez aller vérifier cela vous-mêmes.

Shotgun Cop Man

Le studio derrière My Friend Pedro revient avec un nouveau titre encore plus déjanté. Ici, vous incarnez un représentant de l’ordre qui s’en ira à la poursuite de Satan en personne. Vous noterez immédiatement le chara-design… particulier de ce Shotgun Cop Man, où notre héros est à la croisée des chemins entre un Agent 47 et un Wilson Fisk version Spider-Man: Into the Spider-Verse.

Derrière ce pitch se cache un jeu d’action/plateformer en 2D, qui vous demande de tirer sur tout ce qui bouge, non seulement pour mitrailler tous les démons de l’Enfer, mais aussi pour avancer puisque vos armes à feu vont en quelque sorte remplacer vos mouvements et votre saut. Cette démo donne accès à plusieurs niveaux et vous donnera une bonne idée de ce qu’il faut attendre ce titre, qui promet d’être assez court puisqu’il sera vendu une dizaine d’euros.

Deliver At All Costs

En dehors de ses grandes licences qu’il cherche à ressusciter, Konami veut aussi mettre en avant des productions à plus petite échelle comme celle de Far Out Games. Deliver At All Costs est un jeu d’action explosif qui nous place dans la peau d’un livreur des années 50 qui n’a pas froid aux yeux et qui va transporter toutes sortes de marchandises à bord de son véhicule.

Il devra ensuite traverser la ville dans des environnements semi-ouverts, de quoi causer beaucoup de chaos s’il ne fait pas assez attention. Et c’est là que le jeu nous amusera le plus, en effectuant des courses à travers la ville aux dépends des dangers et des citoyens qui ne seront pas forcément de votre côté. La démo permet de se faire une petite idée en jouant à quelques missions.

RoadCraft

Puisque l’objectif de cette sélection est également de vous proposer des titres au concept varié, RoadCraft est probablement celui qui intéressera les aficionados de jeux de simulation. Par les créateurs de MudRunner et Snowrunner, le jeu se présente comme un simulateur d’engins de chantier. Autrement dit, en étant à la tête d’une société de reconstruction, vous allez devoir restaurer des sites industriels dévastés par des catastrophes naturelles. Simulation oblige, les manœuvres seront délicates et demanderont de bien maîtriser votre bolide pour mener à bien votre rénovation sur moult terrains, entre un sol mouillé, boueux et d’autres bien endommagés.

Game of Thrones: Kingsroad

On aurait sans doute préféré que Game of Thrones ait droit à un titre qui n’est pas principalement dédié aux plateformes mobiles, mais on se contentera de Game of Thrones: Kingsroad pour le moment. Le jeu édité par Netmarble sort également sur PC, et le Steam Next Fest est l’occasion de voir si ce jeu mérite le coup d’oeil ou s’il faudra le ranger au rayon des enièmes jeux mobiles au modèle économique douteux.

La grande force de Game of Thrones: Kingsroad est de s’appuyer sur les décors et les acteurs de la série de HBO, avec des modèles de personnages qui nous sont familiers. Pour autant, on découvrira ici une histoire inédite avec un personnage qui l’est tout autant, et cet action-RPG nous demandera de voyager à travers Westeros pour aider la Garde de nuit tout en survivant aux différents complots politiques amenant la guerre. Bref, Game of Thrones.

Maliki: Poison of the Past

RPG reprenant l’univers de la bande-dessinée éponyme, Maliki: Poison of the Past en profite également pour être jouable quelques semaines avant sa sortie définitive, récemment repoussée au 22 avril prochain. S’il ne faudra pas s’attendre à une réalisation de haute volée du fait de son budget modeste, le titre peut compter sur ses personnages et son monde bien installés pour attirer les fans (et pas que). Pour ce qui est des mécaniques, on reste sur un jeu de rôle assez traditionnel qui ne veut pas révolutionner le genre mais l’adapter à sa sauce, notamment grâce à la manipulation temporelle qui tente de dynamiser le système de combat en avançant ou en reculant les actions des combattants.

Descenders Next / Wheel World

Oui, on triche un peu mais que voulez-vous, il y a beaucoup (trop) de démos qui méritent le coup d’oeil. C’est pourquoi on regroupe deux titres au concept pourtant très éloignés mais qui devraient vous faire de l’œil si vous avez les deux roues. Le premier, Descenders Next, est une suite au premier Descenders qui avait été particulièrement apprécié par la communauté, ce qui est sans doute déjà un gage de qualité pour les amateurs de sports extrêmes. Quant à Wheel World, il met davantage en avant la notion d’aventure où l’on peut explorer un monde ouvert rempli d’endroits chatoyants à découvrir et où l’on doit réaliser diverses courses.

Gothic Remake

Projet de longue date, Gothic Remake semble aujourd’hui être dans un résultat assez stable pour proposer une démo jouable, accessible dès maintenant. Celle-ci est présentée comme un prologue faisait figure de standalone (avec un succès à débloquer unique pour la démo), offrant une perspective un peu différente de celle proposée dans le jeu final.

Au lieu du personnage que l’on incarnera dans le titre, on découvrira le monde de la Colonie avec Nyras, qui tentera aussi de survivre dans ce lieu impitoyable. Une heure de gameplay durant laquelle on pourra voir comment le remake donne vie au RPG culte sur l’Unreal Engine 5, tout en proposant un aperçu du gameplay, bien plus limité que ce que le jeu complet aura à offrir.

Piece by Piece

Parce qu’il fallait bien un titre mignon et charmant dans cette sélection, on change totalement d’ambiance avec l’adorable Piece by Piece. A vous d’ouvrir votre boutique familiale en incarnant le plus agréable des renards, qui est bien décidé à venir en aide aux autres animaux de la forêt. Il faudra ainsi répondre aux demandes des autres compagnons, que ce soit de rafistoler des parapluies, bricoler des montres à gousset et bien d’autres activités manuelles. Un parfait prétexte pour faire des embellir votre boutique mais aussi et surtout, de faire d’incroyables rencontres dans une ambiance absolument cozy.

Wanderstop

Les créateurs de The Stanley Parable reviennent très prochainement avec Wanderstop, un jeu dans lequel une guerrière doit gérer un salon de thé, quelque peu contre son gré. Elle devra s’occuper des clients qui toquent à sa porte, tout en entretenant l’édifice ainsi que les végétations autour du lieu. Un pitch qui n’a l’air de rien, mais qui réserve sans doute pas mal de surprises si l’on se fie au CV des artistes présents sur le projet.

C’est le mois prochain que Wanderstop sera disponible, mais on peut déjà essayer sa démo pour découvrir une partie de la boucle de gameplay, qui nous demande de comprendre les clients pour mieux les servir, tout en apprenant leurs histoires. On s’attend forcément à un twist quelque part, mais pour l’instant, on profitera de cette ambiance très cozy, des couleurs chatoyantes et des pingouins de passage pour vivre un moment reposant.

Post Trauma

Un peu d’horreur pour boucler cette sélection avec Post Trauma, un titre qui ne vous est probablement pas inconnu si vous aimez les hommages à Silent Hill. Production indépendante en gestation depuis un petit moment maintenant, le jeu est un vrai clin d’œil aux classiques du genre, avec ses angles de caméras fixes et son histoire haletante, où l’on y suit Roman, un homme qui va se réveiller dans un endroit étrange. Pourtant prévu pour 2024, le jeu avait besoin de se peaufiner un peu. On imagine que cette démo permettra d’accueillir les derniers retours de la communauté avant de nous annoncer une date de sortie finale.

C’est ainsi que se termine cette sélection de démos pour le Steam Néo Fest de février 2025. Evidemment, il y a encore une tonne d’autres jeux à découvrir (+2 000 démos pour cette édition !) avec des titres déjà connus, comme Mecha Break, Fellowship ou Architect Life donc n’hésitez pas à vous rendre sur la page dédiée de ce festival Steam. N’hésitez pas à rajouter vos belles trouvailles dans les commentaires mais l’on vous conseille déjà de jeter un œil à Worship, Koira ou encore Arctic Awakening.