City Tales – Medieval Era : présentation du City Builder médiéval avant sa sortie en accès anticipé prévue pour 2025

Annoncé lors du PC Gaming Show: Most Wanted, City Tales – Medieval Era est le premier jeu du studio indépendant Irregular Shapes et rassemble des passionnés du genre city-builder qui souhaitent repousser les limites de la créativité dans ce type de jeu.

Nous sommes très heureux de présenter enfin City Tales – Medieval Era, notre premier projet. En tant que joueurs passionnés de city-builders, nous avons voulu créer un jeu innovant qui met l’accent sur la liberté de construction tout en offrant une gestion satisfaisante. Nous avons hâte de voir les joueurs concevoir leurs cités médiévales l’année prochaine. Rémi Malet, fondateur du studio.

Attendu sur PC en accès anticipé pour 2025, ce city-builder médiéval propose une nouvelle approche du genre en donnant une liberté totale aux joueurs dans la création de leurs cités.

Un système de construction organique

Dans City Tales – Medieval Era, vous pouvez concevoir de vastes cités du Moyen Âge qui évoluent de manière organique. Le jeu offre une grande liberté dans la planification des quartiers : il suffit de placer quatre points à relier, avec très peu de limites quant à leur position. Son style visuel peint à la main confère à chaque ville une identité unique. Selon les développeurs, ils cherchaient un rendu proche de celui du studio Ghibli, ce qui se remarque particulièrement sur le chara-design des personnages. Loin des grilles habituelles, l’architecture s’adapte à vos choix pour un résultat plus naturel et immersif.

Il est vrai que peu de jeux permettent une telle souplesse dans l’agencement des bâtiments et des routes car seules des contraintes logiques (comme l’obligation de placer un bâtiment de pêche près d’un point d’eau) s’appliquent. Toutefois, on note encore un certain manque de clarté au niveau de la gestion des routes et de la connexion entre les bâtiments.

Une économie riche et un système de bâtiments dynamique

Le jeu propose une gestion économique poussée, avec plus de cinquante types de ressources à administrer et plus de soixante types de bâtiments. Ces derniers sont générés de manière procédurale, permettant à chaque structure d’évoluer en fonction de son environnement et des édifices voisins. Ainsi, de modestes villages peuvent devenir de grandes cités florissantes, ornées de Merveilles telles que des cathédrales ou des marchés animés. En pratique, si ce système offre un véritable intérêt stratégique, il demande toutefois un important travail d’équilibrage, compte tenu du nombre élevé de ressources disponibles.

Un city-builder axé sur la narration et la personnalisation

L’un des éléments distinctifs de City Tales – Medieval Era est l’intégration d’une dimension narrative.Le jeu met l’accent sur des compagnons qui nous épaulent tout au long de la construction de la cité. Chacun possède sa propre histoire et évolue en fonction des décisions prises, humanisant ainsi l’expérience — là où, dans la plupart des city-builders, les PNJ ne sont souvent que de simples pions. Reste à savoir dans quelle mesure le développement approfondira cet aspect pour renforcer davantage la personnalité de ces différents personnages.

On rappelle que cette brève prise en main provenait d’une version en Alpha fermée. Lors de sa sortie en accès anticipé, le soft devrait connaître plusieurs changements grâce aux retours des joueurs.

City Tales – Medieval Era sortira en 2025 en accès anticipé sur PC via Steam.