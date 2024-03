Steam dépasse un nouveau record de fréquentation avec plus de 36 millions de personnes connectées simultanément

Et ça doit faire des envieux chez Epic

En seulement deux semaines, Steam aura dépassé ce record de connexions simultanées deux fois. La première, c’était au tout début du mois lorsque la plateforme de Valve enregistrait 34,5 millions d’utilisateurs connectés en même temps, ce qui était déjà un bel exploit. Un record qui n’aura pas tenu longtemps puisqu’il a été dépassé ce week-end avec presque 2 millions d’utilisateurs en plus, pour un pic à 36 354 393 personnes. Ce qui ne veut pas dire que 36 millions de personnes jouaient activement à ce moment-là, puisque seul un peu moins d’un tiers (11,57 millions) étaient en jeu au moment du compte, selon le compte de SteamDB.

Toujours est-il que la plateforme montre un état de santé plus positif que jamais, tout en attestant de l’attrait du PC auprès du public. Il y a de plus en plus de jeux sur Steam et le début d’année est chargé en nouvelles sorties, ainsi qu’en jeux qui favorisent l’expansion de communautés (Helldivers 2, tous les jeux de survie), ce qui aide à établir ce record. Mais cela montre aussi que la part du PC sur le marché continue de devenir de plus en plus essentiels pour les éditeurs, et par conséquent, pour les constructeurs comme Microsoft ou Sony.