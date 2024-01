Stellar Blade a fait partie des grands absents des dernières présentations de Sony, mais c’était pour mieux nous offrir un aperçu plus complet lors de ce State of Play. Le jeu de Shift Up semble avoir gagné en ambitions et nous montre maintenant un peu plus à quoi va ressembler l’expérience du jeu, du moins en dehors des combats spectaculaires qui resteront centraux.