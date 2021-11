Starflint dévoile un nouveau trailer avec son gros casting de streamers

Cela faisait un bon moment que Starflint : The Blackhole Prophecy n’avait pas donné de nouvelles. Le titre a profité de l’AG French Direct pour dévoiler un nouveau trailer de gameplay.

Bientôt en route pour les étoiles

Le studio franco-canadien Pantang revient avec des images inédites qui nous révèlent un nouvel aspect hybride à Starflint : The Blackhole Prophecy, que nous avions découvert en 2017 via sa campagne Kickstarter. Il était en effet présenté comme un point’n click 2D dans la lignée des jeux LucasArt, un aspect que l’on retrouve d’ailleurs dans ce trailer. Avec ces nouvelles séquences, on constate qu’il propose également des phases de plateforme ou encore des combats inspirés par Hitman GO.

On suivra le voyage de deux héros, Flynn et Trixie, qui poursuivront le commander Vargas à travers une galaxie inconnue afin de de sauver un génie fou qui a été kidnappé. Ils rencontreront de nombreux personnages au cours de leur voyage.

Certains reconnaitront quelques noms dans le casting des voix puisqu’il intègre de nombreux streamers et vidéastes célèbres dans le milieu du jeu vidéo tels que Zerator, GoBGG, Benzaie, Fred et Seb du Grenier, Trinity, Ultia et bien d’autres. Vous pouvez d’ailleurs entendre un aperçu de ce que cela donne en jeu.

Starflint : The Blackhole Prophecy est attendu en décembre 2021 sur PC et plus tard sur consoles Xbox.