Starfield : Gameplay, RPG, monde ouvert… Tout savoir du Skyrim de l’espace !

Le prochain gros mastodonte de Bethesda et de Microsoft, c’est bien entendu Starfield, le RPG spatial plein de promesses qui est attendu par beaucoup de monde. Le titre a pas mal fait parler de lui au cours du Summer Game Fest, notamment avec sa longue présentation à la fin de la conférence Xbox-Bethesda Games Showcase.

Maintenant que tout est un peu plus calme et que Todd Howard a livré plein de détails dans des interviews, on vous propose de résumer tout ce que l’on sait sur Starfield dans une nouvelle vidéo. Entre ses centaines de planètes à visiter, ses factions, son gameplay et bien d’autres détails, on fait le point sur tout ce qu’il y a à retenir.

Starfield sortira en début d’année 2023 sur PC et sur Xbox Series. Il sera disponible dès le jour de sa sortie sur le Xbox Game Pass.