Starfield : Bethesda affirme à nouveau que le jeu arrivera durant la première moitié de 2023

Tandis que RedFall semble se diriger vers une sortie au début du mois de mai, le mystère est toujours entier autour de Starfield. Il est facile d’imaginer que le jeu d’Arkane sortira en premier (même si l’inverse est possible), ce qui laisse donc envisager une sortie en juin au plus tard pour l’énorme production de Bethesda, si l’on veut spéculer. Certains pensaient plutôt que Starfield serait repoussé à la deuxième moitié de l’année malgré la promesse de l’éditeur, mais Bethesda ne semble pas avoir changé sa position à ce sujet.

Pas de nouveau retard, pour l’instant

C’est du moins ce que l’on remarque sur une nouvelle page destinée au support du jeu, avec une FAQ qui répond aux questions les plus fréquemment posées par les utilisateurs. Parmi celles-ci, on retrouve la fameuse question de la date de sortie, et si Bethesda ne peut pas encore nous donner de précisions, les plans n’ont visiblement pas changé :

« Starfield arrive en exclusivité sur Xbox Series X|S et PC dans la première moitié de 2023. »

Pas d’inquiétudes à avoir donc, Starfield est bien prévu pour sortir durant ces six premiers mois de l’année, ce qui veut dire qu’il arrivera techniquement avant le 30 juin prochain. Reste à savoir quand exactement, ce que Microsoft pourrait annoncer s’il se décide à organiser un show dans les prochaines semaines afin d’y présenter le futur du catalogue Xbox.