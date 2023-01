Redfall : Vers une sortie programmée pour le début du mois de mai ?

L’année 2022 aura été plutôt timide du côté des productions des Xbox Game Studios, ce qui ne devrait heureusement pas être le cas en 2023. Rien qu’avec Starfield et Redfall, le constructeur devrait beaucoup faire parler de lui cette année, notamment dans la première partie de 2023 étant donné que ces deux jeux sont prévus pour ces prochains mois. Tandis que l’on est sans nouvelle de Starfield, c’est aujourd’hui Redfall qui fait parler de lui avec une potentielle période de sortie.

Update on Redfall's release date.

Have heard that it's been pushed back internally by about 6 weeks. Currently targeting an early May release.

Unfortunate news but I'm sure it's for the best. https://t.co/JuytC5KxWw pic.twitter.com/PIsBaH24y3

