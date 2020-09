Stardew Valley cartonne sur Android et iOS

Comme s’ils traduisaient la volonté d’une bonne partie des joueurs de partir à la campagne et monter une ferme, les jeux de gestion / farming pullulent et fonctionnent du tonnerre depuis quelques temps. Que ce soit dans un genre classique à la Harvest Moon, avec notamment le récent Story of Seasons : Friends of Mineral Town, ou bien plus original comme avec Atomicrops. Quant à Stardew Valley, il continue son petit bonhomme de chemin.

Une réussite sur tous les fronts

Depuis son lancement en 2016 sur PC, le titre de Eric Barone a énormément évolué. Outre une traduction dans de nombreuses langues, dont le français, ainsi qu’une amélioration de son interface et moult contenus supplémentaires, il s’est surtout exporté sur un grand nombre de supports… Pour ne pas dire toutes les consoles du marché. Ce jeu de farming au style rétro est même disponible sur mobiles depuis plusieurs mois.

Lancée en 2018 sur iOS et 2019 sur Android, cette version est proposée à 8,99 euros. Malgré le fait qu’elle soit payante, ce qui rebute encore certains possesseurs de smartphones et tablettes, elle aurait déjà dépassé le million de téléchargements. Un chiffre une nouvelle fois impressionnant pour ce titre qui ne cesse de les enchainer. Reste à savoir quelle sera la prochaine étape pour Stardew Valley, qui attend actuellement sa mise à jour 1.5.