Starborne : Une bêta ouverte pour le MMORTS spatial

Après plusieurs années de tests en phase d’alpha, Starborne passe la seconde et s’ouvre pour une bêta publique en ce début avril. Pour tenter de conquérir la galaxie, tous les moyens sont bons : guerres, diplomatie ou stratégie économique, choisissez votre camp.

A star is born

Dans la même veine qu’un Mankind ou qu’un Forge of Empire, le titre vous place au sein d’un énorme serveur où vous êtes connecté avec des centaines de milliers d’autres joueurs. Dans un univers spatial, vous devrez tenter de conquérir le maximum de territoires par différents moyens : militaire, diplomatique ou économique. Vous pourrez former des alliances et même pourquoi pas être un espion afin de récolter des informations et d’en faire profiter le camp ennemi contre ressources.

Après plusieurs mois de mise à jour, l’équipe de développement de Solid Clouds sort enfin une bêta ouverte aux joueurs désireux de se lancer dans l’aventure. Les campagnes durent aux alentours de 70 jours et les conditions de victoires ont récemment été modifiées, à l’approche de la bêta ouverte. Si vous voulez vous inscrire et participer à cette dernière, c’est à cette adresse que vous devrez vous rendre.