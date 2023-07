Star Wars Outlaws nous fera revenir pour la énième fois sur Tatooine

Un lieu tatoué sur la colonne vertébrale de la franchise

Il y aura de nouveaux lieux et planètes à visiter dans le prochain jeu Star Wars en monde ouvert de Massive Entertainment, mais vous pourrez bien sûr visiter l’emblématique Cantina de Mos Eisley sur Tatooine. Eh oui, vous n’échapperez pas à cette planète emblématique de la série. Pour rappel, Star Wars Outlaws se situe entre L’Empire contre-attaque et du Retour du Jedi et nous laissera parcourir de nombreuses planètes en monde ouvert.

Ubisoft a récemment parlé de la taille de planètes et des références liées au protagoniste dans une récente interview. Dans une vidéo dédiée, les développeurs de Massive Entertainment nous parlent de la fameuse planète désertique. Marthe Jonkers, directrice artistique associée, déclare :

« La chose la plus excitante est de pouvoir retourner dans des lieux emblématiques que les gens connaissent et aiment, puis de plonger dans les archives de Lucasfilm et de les faire revivre d’une manière nouvelle mais très authentique »

Benedikt Podlesnigg, directeur artistique, rajoute :

« Il ne s’agit pas seulement de recréer Tatooine comme vous le connaissez. En revenant aux sources classiques des westerns spaghettis, nous essayons de recréer une atmosphère authentique tandis que nous construisons de nouveaux points d’intérêt pour suivre l’histoire déjà établie. »

Sachant que toutes les planètes seront conçues « à la main », d’après les déclarations des développeurs, nous devrions avoir un environnement très familier avec, on l’espère, un peu de nouveautés. Dans une interview accordée au site américain IGN, le réalisateur du jeu, Julian Gerighty, précise que l’on pourra travailler pour Jabba le Hutt et même le trahir.