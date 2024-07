Kay Vess n’est sans doute pas la personne la plus fiable de la galaxie, mais elle sera à l’heure pour son grand rendez-vous avec les fans de la saga. C’est via le compte X (Twitter) du jeu que l’on apprend que Star Wars Outlaws vient de passer gold. Une formule utilisée pour dire que le développement est terminé et que le jeu est prêt à être distribué, autrement dit qu’il n’aura aucun retard sauf en cas d’un énorme imprévu peu probable.

Une annonce effectuée assez tôt, qui va maintenant permettre à Massive de se concentrer sur l’élaboration d’un immanquable patch day one. On devrait donc bien pouvoir découvrir ce monde ouvert Star Wars dès le 30 août prochain, juste avant la rentrée et après une Gamescom que l’on imagine bien chargée.

#StarWarsOutlaws has gone gold!

Our team can't wait for you to start exploring the Outer Rim and living the life of a scoundrel – August 30 can't come soon enough! pic.twitter.com/3l6CSrp7IK

— Star Wars Outlaws (@StarWarsOutlaws) July 3, 2024