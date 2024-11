Star Wars Outlaws change de directeur créatif tout en préparant son plus gros patch

Un nouveau capitaine pour assurer le contenu post-sortie

Changer de directeur créatif maintenant que le jeu est sorti pourra paraître étrange aux yeux de certains, mais cela montre qu’Ubisoft Massive n’en a pas encore terminé avec Star Wars Outlaws. Julian Gerighty va donc quitter le navire et c’est Drew Rechner qui va le remplacer. Un vétéran du studio, qui a auparavant travaillé sur The Division et Avatar: Frontiers of Pandora. Cela va surtout permettre à Gerighty de retourner sur The Division 3, qui sera le prochain gros projet du studio.

Ce changement veut aussi représenter une nouvelle ère pour Star Wars Outlaws, avec des patchs qui ont pour but de donner un second souffle au jeu. Dans son premier message à la tête de l’équipe en charge de ce titre, Rechner précise travailler sur trois points bien précis :

« Le premier axe à améliorer est le combat, où nous voyons une réelle opportunité d’ajouter plus de profondeur et d’excitation à l’expérience, en récompensant davantage vos tactiques et votre précision. Notre deuxième axe est la furtivité, qui ne vise pas seulement à améliorer la lisibilité et la cohérence de la détection des ennemis, mais aussi à offrir du choix dans la manière dont vous souhaitez aborder chaque rencontre. Enfin, notre troisième axe est centré sur les commandes des personnages, ce qui signifie améliorer le fait de se mettre à couvert, augmenter la réactivité de l’escalade et de l’accroupissement, et améliorer généralement la cohérence des commandes dans leur ensemble. »

Tout cela promet d’être au cœur du patch 1.4 du jeu, qui sortira en même temps que la version Steam et le DLC Wild Card le 21 novembre prochain. Le nouveau directeur promet également qu’il reviendra plus en détails sur les améliorations à venir d’ici les prochains jours.

Star Wars Outlaws est disponible sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series. N’hésitez pas à consulter notre guide complet sur le jeu pour en savoir plus.