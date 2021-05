Star Wars : Voici la liste des 10 jeux les plus vendus aux Etats-Unis depuis 1995

Aujourd’hui, nous somme le 4 mai, ce qui signifie que la licence Star Wars et ses fans à travers le monde célèbrent le « May the 4th ». L’occasion de parler à nouveau de la série et de ses adaptions en jeux vidéo, qui vont certainement se multiplier au fil des années. Mat Piscatella, directeur exécutif du NPD Group réalisant les classements des meilleures ventes aux Etats-Unis nous révèle aujourd’hui un classement un peu spécial, qui fait justement le point sur les ventes de jeux vidéo Star Wars.

It's May 4th, so here are the top 10 best-selling Star Wars games in the U.S. from January 1995 through March 2021.

2015's Star Wars: Battlefront remains the best-selling Star Wars game in U.S. history, with Star Wars Jedi: Fallen Order ranking 2nd.

Source: The NPD Group pic.twitter.com/H6VP6TzhZ5

— Mat Piscatella (@MatPiscatella) May 4, 2021