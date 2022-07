Accueil » Actualités » Le développement de Star Wars: Knights of the Old Republic Remake serait en pause selon Bloomberg

Les choses ne passeraient pas aussi bien qu’espéré pour Star Wars: Knights of the Old Republic selon le journaliste de Bloomberg, Jason Shreier. Le titre serait ainsi reporté indéfiniment, le temps de trouver une solution au développement. La force ne semble pas avec lui.

Kotor ne sera pas à l’or

Selon les sources du très bien renseigné Jason Schreier, le remake de Star Wars: Knights of the Old Republic annoncé en septembre dernier ne serait pas au mieux de sa forme. On apprend à travers ce papier que le studio Aspyr Media aurait licencié le responsable du game design Brad Prince et directeur artistique Jason Minor en début de mois.

Cette décision serait intervenue après la présentation d’une démo du jeu en interne qui n’aurait visiblement pas plu aux représentants de Lucasfilm et Sony. Une réaction qui aurait en plus choqué toute l’équipe qui pensait être sur de bons rails. En conséquence, le développement du jeu serait mis en pause pour le moment, le temps de trouver d’autres opportunités. Toujours d’après les sources de Bloomberg, la production de cette démo aurait demandé trop de temps et d’argent, rendant ainsi le projet non-viable sur le long terme.

Le remake est en développement depuis plus de trois ans et la sortie du jeu aurait été initialement prévue pour fin 2022. Désormais, la fenêtre la plus réaliste serait dans les alentours de 2025. En mai dernier, Embracer Group (qui possède le studio Aspyr Media) avait annoncé le soutien de Saber Interactive. Une nouvelle qui avait rassuré étant donné que l’on voyait mal Aspyr sur un projet de cette envergure puisque la structure a surtout une expérience basée sur les portages de jeux.

De ce fait, Saber Interactive pourrait donc prendre complètement les reines du développement. On espère une annonce officielle pour bientôt. Jusqu’à présent EA était le seul éditeur à posséder les droits de développer des jeux Star Wars, mais pour une première expérience en dehors de cette sphère, ce n’est malheureusement pas très reluisant. On espère que les projets d’Ubisoft et de Quantic Dream seront sur la bonne voie. Pour plus d’informations, n’hésitez pas à consulter notre article qui récapitule tous les projets de jeux Star Wars actuellement en développement.