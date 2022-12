Star Wars Jedi Survivor : Le roman qui fait le lien avec Fallen Order dévoile sa couverture et son synopsis

Voilà des mois que Cal Kestis n’a pas donné de ses nouvelles, mais on espère retrouver notre Jedi en vadrouille du côté des Game Awards, où Star Wars Jedi Survivor a toutes les chances d’apparaitre si l’on en croit les dernières rumeurs, plutôt solides. En attendant le début de la cérémonie, on a droit à quelques informations sur un projet annexe, à savoir le roman qui est censé faire la jonction entre cet épisode et Star Wars Jedi: Fallen Order.

Cal contre le Cinquième Frère

Ce roman avait été officialisé il y a quelques mois et on en sait enfin un peu plus à son sujet. Nommé Star Wars Jedi : Battle Scars, il nous racontera le parcours de Cal et de l’équipage du Mantis entre les deux jeux, notamment en s’attardant sur une mission où nos héros vont tomber nez à nez avec le Cinquième Frère de l’Inquisition.

Nos confrères du site Les Toiles Héroïques partagent un (long) premier synopsis pour cette histoire :

« Cal Kestis s’est construit une nouvelle vie avec l’équipage du Stinger Mantis. Ensemble, l’équipage de Cal a abattu des chasseurs de primes, vaincu des Inquisiteurs et même échappé à Dark Vador lui-même. Plus important encore, Merrin, Cere, Greez et le fidèle droïde BD-1 sont ce que Cal a eu de plus proche d’une famille depuis la chute de l’Ordre Jedi. Même si l’avenir de la galaxie devient de jour en jour plus incertain, à chaque coup porté contre l’Empire, l’équipage du Mantis devient plus audacieux. Au cours de ce qui s’apparente à une mission de routine, ils rencontrent une Stormtrooper déterminée à tracer sa propre route avec l’aide de Cal et de l’équipage. En échange d’un peu d’aide pour démarrer une nouvelle vie, la déserteuse impériale apporte un outil puissant et potentiellement inestimable pour leur combat contre l’Empire. Et mieux encore, elle peut les aider à l’obtenir. Le seul hic – le poursuivre les amènera sur le chemin de l’un des serviteurs les plus dangereux de l’Empire, l’Inquisiteur connu sous le nom de Cinquième Frère. Peut-on vraiment faire confiance à la déserteuse impériale ? Et bien que Cal et ses amis aient déjà survécu à des accrochages avec les Inquisiteurs, combien de fois pourront-ils échapper à l’Empire avant que leur chance ne s’épuise complètement ? »

La sortie de ce roman est fixée au 7 mars 2023 aux Etats-Unis (aucune information pour la France), et on ne peut s’empêcher de se dire que le deuxième jeu sortira lui aussi aux alentours de cette date. Réponse dans quelques jours, aux Game Awards. D’ici là, on peut découvrir la couverture de ce Battle Scars.

Star Wars Jedi: Survivor est prévu sur PC, PS5 et Xbox Series.