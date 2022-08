Star Wars Jedi Survivor : Un roman pour raconter ce qu’il s’est passé après Fallen Order

On ne sait pas encore beaucoup de choses à propos de Star Wars Jedi: Survivor, si ce n’est qu’il nous racontera des événements qui prendront place 5 ans après les aventures de Cal dans Star Wars Jedi: Fallen Order. Ce qui veut dire qu’il y a forcément beaucoup de choses à raconter sur ce qu’il s’est passé entre les deux jeux, et plutôt que de nous les présenter sous forme de flashbacks dans le deuxième opus, on pourra tout découvrir dans un roman qui fera le lien entre les deux jeux.

Les aventures de Cal se poursuivent en roman

Nommé Star Wars Jedi: Battle Scars, ce roman sera écrit par Sam Maggs, qui connait justement bien la saga Star Wars puisqu’il travaille sur Star Wars Knights of the Old Republic Remake. Eurogamer précise que ce roman nous racontera donc ce qu’il s’est déroulé durant ces cinq années de cavale pour Cal Kestis et l’équipage du Mantis.

C’est tout ce que l’on sait pour le moment sur cette histoire, qui devrait sortir aux Etats-Unis (et on l’espère chez nous) le 7 mars prochain. De quoi y voir une indication sur la période de sortie de Star Wars Jedi: Survivor ? Possible, étant donné que beaucoup d’indices pointent vers une sortie du jeu au premier trimestre 2023, notamment en mars. On croise les doigts.