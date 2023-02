Star Wars Jedi Survivor : Une grosse première vidéo de gameplay qui nous en apprend plus sur cette suite

Respawn avait prévenu : ce n’est pas parce que Star Wars Jedi Survivor a été repoussé que le studio n’était pas prêt à nous présenter le jeu et à nous parler de ses nouveautés. On a par exemple appris tout récemment que cette suite mettrait en place la fonctionnalité de voyage rapide, dont l’absence avait été pointée du doigt dans le premier épisode. Cet opus en a bien besoin étant donné qu’il ouvre ses espaces, comme on peut justement le voir aujourd’hui dans une toute première vidéo de gameplay diffusée en exclusivité chez IGN.

Un Cal plus aguerri que jamais

Jusqu’ici, seul un trailer avec des images in-game avait été diffusé, ce qui veut donc dire que c’est la première fois que l’on voit vraiment le jeu en action ici. Cette séquence se situe quelque peu après le début du jeu, lorsque Cal et BD-1 atterrissent sur la planète Koboh après une mission secrète qui a mal tournée.

On y voit des zones qui sont effectivement plus ouvertes que par le passé, avec Cal qui peut se déplacer facilement en utilisant un grappin. Ce que les fans remarqueront sans doute le plus, c’est la faculté de notre Jedi de se battre à l’aide d’un double sabre laser, ou d’un sabre dans chaque main pour effectuer des combos totalement inédits (et très chorégraphiés), sans oublier des pouvoirs de la Force de plus en plus puissants.

Star Wars Jedi: Survivor sortira le 28 avril prochain sur PC, PlayStation 5 et Xbox Series.