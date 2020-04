La saga Star Wars Jedi Knight s’offre des éditions physiques sur PC, PS4 et Switch

Commercialisée dans les années 2000 sur PC avant d’être portée sur PlayStation 4 et Switch le 26 mars dernier, la série Star Wars Jedi Knight, incluant les jeux Jedi Academy et Jedi Outcast, aura droit à des éditions physiques chez Limited Run Games sur les trois plateformes citées précédemment. Les précommandes ouvriront le 24 avril prochain.

Que contiennent les différentes éditions ?

L’entreprise américaine a indiqué sur son compte Twitter officiel que quatre éditions physiques différentes seront proposées dans dix jours : Standard, Double Pack Standard, Classique et Collector Limitée.

L’édition Standard

Disponible le 24 avril à 16h sur PlayStation 4 et Switch pour un prix inconnu et pendant quatre semaines, elle contient, au choix, Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ou Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast.

L’édition Double Pack Standard

Disponible le 24 avril à 16h elle aussi sur PlayStation 4 et Switch pour un tarif non communiqué et pendant quatre semaines, elle réunit les deux titres de la saga Star Wars Jedi Knight.

L’édition Classique

Exclusive au PC et commercialisée en quantité limitée pour un prix inconnu, elle comprend Jedi Academy ou Jedi Outcast, un blister des années 1990 et divers articles appartenant à l’univers de Star Wars. Notez que la vente s’effectuera en deux temps. Si vous n’avez pas réussi à acquérir cette version lors du lancement des précommandes le 24 avril à 16h, une seconde vague de ce produit sera accessible le 25 avril à minuit.

L’édition Collector Limitée

Vendue en quantité limitée à 64,99$ sur PC et 74,99$ sur PlayStation 4 et Switch (tarifs français inconnus), chaque jeu a une édition Collector qui lui est dédiée. Autrement dit, il y a une version pour l’épisode Jedi Academy et une autre pour l’opus Jedi Outcast mais leur contenu est quasiment identique. Comme pour l’édition Classique, la vente se fera en deux fois, le 24 avril à 16h et le 25 avril à minuit. Elle comprendra :

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy ou Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast sur PC, PS4 ou Switch

Un boîtier aux couleurs du titre souhaité

Un certificat d’authentification individuel et numéroté

Un livret rétrospectif

Un Steelbook (PS4 et Switch) ou un Steelbook G2 (PC)

Six « Art Cards »

Une clé USB Lucasfilm

Un poster

Une pièce commémorative en métal

Une broche en métal (Jedi Academy) ou en émail (Jedi Outcast)

Un blister des années 1990 (exclusivité PC)

Star Wars Jedi Knight: Jedi Academy et Star Wars: Jedi Knight II: Jedi Outcast sont disponibles sur PC, PlayStation 4 et Switch.