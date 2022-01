Star Wars 1313 refait surface avec une vidéo de gameplay

Tristement annulé après le rachat de LucasFilm par Disney, le regretté Star Wars 1313 refait surface dans une vidéo de gameplay « posthume » mettant en scène Boba Fett, le célèbre chasseur de primes. Un screenshot avait déjà été dévoilé il y a 2 ans, et nous avons aujourd’hui un aperçu de ce à quoi aurait pu ressembler le jeu en mouvement.

Star Wars : Boba Drake

La vidéo a été mise en ligne par The Vault, une chaine d’archive de jeux vidéo qui avait déjà exhumé des images de Star Wars Battlefield 3, annulé lui aussi. Nul doute que la sortie de ce gameplay coïncide avec la sortie récente de la série « The Book of Boba Fett » sur Disney +.

Si une quelconque ressemblance avec Uncharted pourrait sauter aux yeux, ce n’est pas un hasard puisqu’Amy Hennig, la directrice créative de la saga de Nathan Drake travaillait sur le jeu. On peut y voir Boba Fett poursuivre un individu sur les toits d’un marché de Coruscant.

L’aventure aurait commencé avec le chasseur de primes plus jeune sur Tatooine, et l’histoire se serait située entre la première et la deuxième trilogie, où il aurait été question d’enquêter sur différentes familles criminelles, accompagné d’un nouveau partenaire droïde.

Star Wars 1313 a été annoncé pour la première fois à l’E3 2012, puis annulé dès l’année suivante. Cette même année, Disney annonçaient qu’ils mettaient fin au développement des jeux internes chez LucasArt, dont 1313, ainsi que d’autres jeux Star Wars encore non dévoilés.