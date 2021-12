S.T.A.L.K.E.R 2 annule ses plans liés aux NFT après la controverse

Après avoir subi de nombreuses critiques, le studio GSC Game World rétropédale concernant les NFT dans S.T.A.L.K.E.R 2 : Heart of Chernobyl. Le « Stalker Metaverse » n’aura duré qu’un jour à peine.

On le sait, les NFT sont en train de prendre de plus en plus de place dans l’industrie du jeu vidéo. Appâté par l’appât du gain facile, les studios et les éditeurs n’hésitent pas à s’engouffrer dans la brèche bien que l’on constate une hostilité de la part d’une très grande partie des joueurs. La preuve est que S.T.A.L.K.E.R 2 n’allait pas vraiment sur le chemin classique des autres compagnies comme Ubisoft voulant apporter du contenu in-game que l’on pourrait revendre ou acheter via la blockchain.

Annoncé mercredi dernier, il était seulement question pour quelques acquéreurs de devenir des « Métahumains » en ayant leur visage sur des PNJ du jeu. Et même avec toutes les précautions du monde, à savoir que le studio avait précisé que cela ne devenait pas un « jeu basé sur la blockchain » et que cela n’affecterait pas le gameplay, les critiques ont été très virulentes. Après avoir supprimé un message de clarification, le studio a tout simplement annulé les plans liés aux NFT :

Chers Stalkers,

Nous vous entendons.

Sur la base des retours que nous avons reçus, nous avons pris la décision d’annuler tout ce qui concerne le NFT dans S.T.A.L.K.E.R. 2. L’intérêt de nos fans et de nos joueurs est la priorité absolue de l’équipe. Nous créons ce jeu pour votre plaisir, quel qu’en soit le coût. Si vous vous en souciez, nous nous en soucions aussi.

Avec amour,

Équipe mondiale du jeu GSC.

Les NFT sont particulièrement critiqués pour des questions environnementales, mais aussi à cause des inquiétudes au niveau de l’évolution des modèles économiques qui apportent une dimension spéculative aux jeux. Comme l’ont signalé certains observateurs, il n’y avait même pas besoin de lier ces « PNJ personnalisés » aux NFT. Malheureusement, il semble bien que l’on a va en entendre parler encore longtemps car beaucoup semble suivre le mouvement en ayant bien conscience des retours négatifs. Mine de rien, la page dm market de S.T.A.L.K.E.R 2 indique que plus de 107 000 fans étaient intéressés pour posséder un NFT du titre.