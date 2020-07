Stadia : Harmonix, Uppercut Games et Supermassive Games rejoignent Google

Même s’il a encore à s’imposer sur le marché, Google compte sur des fonds sans limite afin de s’offrir des exclusivités pour Stadia. Le Stadia Connect nous a appris que trois studios rejoignaient justement les rangs de Stadia Games an Entertainement, pour s’occuper de jeux exclusifs à la plateforme.

De la musique, de l’aventure et un peu d’horreur

Le studio Harmonix est le premier d’entre eux, que l’on connait surtout pour des jeux musicaux comme la série Rock Band et Fuser, qui arrivera prochainement. Uppercut Games est un peu moins célèbre, étant donné que leur jeu le plus populaire est City of Brass.

Enfin, Supermassive Games apportera à Google son expertise des jeux d’horreur, puisqu’il sont à l’origine d’Until Dawn et de la série anthologique The Dark Pictures, dont le deuxième opus, Little Hope, arrivera en octobre prochain. Il serait donc intéressant de voir si cette saga va devenir elle aussi une exclusivité Stadia ou non pour son troisième épisode, si les droits ne sont pas conservés par Bandai Namco.