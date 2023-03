Square Enix change de président, Yosuke Matsuda sera bientôt remplacé

En mettant de côté quelques projets qui parviennent toujours à remporter l’adhésion du public, comme la saga Final Fantasy ou de plus petits JRPG à l’image d’Octopath Traveler 2, Square Enix a enchaîné les déconvenues et les contre-performances ces dernières années. Rien qu’en 2023, l’éditeur a fait face à l’échec présumé de Forspoken et à la fermeture des serveurs de Babylon’s Fall. Il était donc peut-être temps de passer à une nouvelle ère, et cela sera visiblement sans son président actuel, Yosuke Matsuda, qui était à la tête du groupe depuis 2013.

Fini les lettres de Nouvel An pleines de NFT

Square Enix Holdings nous informe aujourd’hui que Matsuda va se retirer de sa position au sein de l’entreprise pour être remplacée par Takashi Kiryu. Ce changement prendra effet lorsqu’il sera définitivement voté durant la réunion annuelle des actionnaires en juin, puis après avoir été aussi voté au sein du conseil de direction de Square Enix. Les raisons invoquées pour le retrait de Matsuda sont celles de vouloir s’adapter au marché actuel et à ses innovations, en bref, le discours habituel de ce genre d’opérations.

Les rares fois Yosuke Matsuda avait fait parler de lui ces derniers temps, c’était lors de ses vœux de nouvelle année et durant les bilans financiers du groupe avec des lettres qui faisaient les louanges du Web3, de la blockchain et des NFT, et qui parlaient finalement peu de jeux et d’expériences qui avaient fait jusqu’ici la renommée du groupe.

Il sera remplacé par un Takashi Kiryu assez jeune (dans l’entreprise), qui était jusqu’ici directeur de Square Enix tout court (pas de Square Enix Holdings dans son ensemble). Espérons que ce changement permette à l’éditeur de sortir la tête de l’eau avec des projets qui rencontreront plus de succès, mais aussi qu’on nous parle un peu moins de NFT à l’avenir.