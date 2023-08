Spirited Thief Le jeu français d’infiltration au tour par tour sortira le 19 septembre

Entre tactique et furtivité

Chapeauté par le jeune studio Koi Snowman Games et récupéré par le label d’édition indépendant d’Ishtar Games, Spirited Thief se traduit comme un jeu d’infiltration tactique au tour par tour. Vous y suivez l’aventure d’Elaj, un voleur et un sorcier qui a malheureusement perdu ses pouvoirs mais également Trin, un esprit d’origine inconnue. Avec ce duo, vous devrez organiser les plus beaux casses de chambres fortes et récupérer des trésors et autres secrets.

Un pitch plutôt attrayant sur le papier, et qui avait fait sensation lors de l’AG French Direct. Peut-être l’avez-vous justement découvert pendant la dernière conférence, où son concept avait été présenté, en plus d’une démo. Il ne reste désormais que quelques semaines avant son lancement puisque le studio indépendant nous annonce que Spirited Thief déboulera sur PC via Steam le 19 septembre.