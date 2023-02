Accueil » Actualités » Spirited Thief : Ishtar Games (The Last Spell) éditera ce nouveau jeu d’infiltration tactique

Entre la sortie de la version complète de The Last Spell et le développement de Lakeburg Legacies, le studio Ishtar Games semble avoir un planning chargé, mais il faut rajouter à cela son travail en tant qu’éditeur pour la branche indépendante de Nacon. Un nouveau rôle qui va se préciser très prochainement avec la future sortie de Spirited Thief, un jeu d’infiltration tactique développé par la jeune équipe de Koi Snowman Games.

La prochaine recrue des Phantom Thieves

On avait déjà entendu parler du titre il y a quelques semaines lorsque Ishtar Games s’attardait sur ses ambitions autour de son statut d’éditeur, mais on a aujourd’hui plus d’informations sur ce Spirited Thief, qui vous proposera de réaliser des casses pas comme les autres.

Vous ne serez pas tout à fait seul pour dérober les plus précieux bijoux et trésors des environs, puisque vous pourrez envoyer votre fantôme en reconnaissance avant d’aller vous faufiler vous-même dans les chambres fortes. Avec un gameplay au tour par tour et des compétences qui se débloquent peu à peu en fonction de votre butin, le titre ajoute une dimension supplémentaire à l’infiltration qui mérite le coup d’oeil.

Spirited Thief n’a pas encore de date de sortie précise, mais il devrait nous arriver dans le courant de l’été. D’ici là, vous pouvez d’ores et déjà essayer la démo du jeu en vous rendant sur Steam.